Harga Emas Hari Ini 20 Januari Terbang Tinggi

jpnn.com - JAKARTA – Berikut daftar harga emas hari ini Selasa 20 Januari 2026, di mana dua produk buatan Galeri24 dan UBS kompak mengalami kenaikan.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa, harga jual emas Galeri24 meroket dari semula Rp2.688.000 menjadi Rp2.731.000 per gram atau naik Rp43.000.

Harga emas UBS hari ini turut mengalami kenaikan tinggi, yaitu ke angka Rp2.783.000 dari awalnya dibanderol Rp2.739.000 per gram atau naik Rp44.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.432.000

‎1 gram: Rp2.731.000.