Harga Emas Hari Ini 21 April di Pegadaian: UBS & Galeri24 Kompak Turun

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Selasa 21 April 2026 di Pegadaian untuk produk buatan UBS dan Galeri24.

Dipantau di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Selasa (21/4), pukul 08.30 WIB, harga emas Galeri24 dan UBS kompak turun.

Adapun harga emas Galeri24 turun menjadi Rp 2.859.000 per gram.

Harga emas UBS menjadi Rp 2.918.000 per gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.499.000

1 gram: Rp 2.859.000