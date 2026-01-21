Harga Emas Hari Ini 21 Januari Makin Menjadi-jadi

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Rabu 21 Januari 2026 untuk produk buatan Galeri24 dan UBS melanjutkan tren kenaikan.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri24 dan UBS hari ini kompak mengalami kenaikan drastis.

Harga jual emas Galeri24 meroket dari semula Rp2.731.000 menjadi Rp2.766.000 per gram atau naik Rp35.000.

Adapun harga emas UBS turut mengalami kenaikan tinggi, yaitu ke angka Rp2.826.000 dari awalnya dibanderol Rp2.783.000 per gram atau naik Rp43.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.451.000