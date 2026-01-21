Harga Emas Hari Ini 21 Januari Makin Menjadi-jadi
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Rabu 21 Januari 2026 untuk produk buatan Galeri24 dan UBS melanjutkan tren kenaikan.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri24 dan UBS hari ini kompak mengalami kenaikan drastis.
Harga jual emas Galeri24 meroket dari semula Rp2.731.000 menjadi Rp2.766.000 per gram atau naik Rp35.000.
Adapun harga emas UBS turut mengalami kenaikan tinggi, yaitu ke angka Rp2.826.000 dari awalnya dibanderol Rp2.783.000 per gram atau naik Rp43.000.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga emas Galeri24
0,5 gram: Rp1.451.000
Harga emas hari ini Rabu 21 Januari 2026 melanjutkan tren kenaikan, makin menjadi jadi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Antam Hari Ini Selasa 20 Januari 2026 Naik Tipis
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 20 Januari Kompak Meroket, Berikut Daftar Lengkapnya
- Harga Emas Hari Ini 20 Januari Terbang Tinggi
- Harga Emas di Palembang Hari Ini Tembus 15 Juta Per Suku
- Harga Emas Antam Hari Ini 19 Januari Makin Ngeri
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 19 Januari 2026: UBS & Galeri24 Stabil