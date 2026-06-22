Harga Emas Hari Ini 22 Juni 2026 di Pegadaian, Berikut Perinciannya

jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar terbaru harga emas hari ini Senin 22 Juni 2026 di Pegadaian.

Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Senin (22/6), pukul 09.44 WIB menunjukkan harga eas UBS, Antam, dan Galeri24 berada di angka Rp 2.662.000, Rp 2.775.000, dan Rp 2.649.000 per gram.

Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.389.000

1 gram: Rp 2.649.000

‎2 gram: Rp 5.234.000