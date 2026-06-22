Harga Emas Hari Ini 22 Juni 2026 di Pegadaian, Berikut Perinciannya
Senin, 22 Juni 2026 – 10:06 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar terbaru harga emas hari ini Senin 22 Juni 2026 di Pegadaian.
Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Senin (22/6), pukul 09.44 WIB menunjukkan harga eas UBS, Antam, dan Galeri24 berada di angka Rp 2.662.000, Rp 2.775.000, dan Rp 2.649.000 per gram.
Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
0,5 gram: Rp 1.389.000
1 gram: Rp 2.649.000
2 gram: Rp 5.234.000
Daftar lengkap harga emas UBS-Antam-Galeri24 di Pegadaian hari ini Senin 22 Januari 2026.
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