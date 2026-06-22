menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Hari Ini 22 Juni 2026 di Pegadaian, Berikut Perinciannya

Harga Emas Hari Ini 22 Juni 2026 di Pegadaian, Berikut Perinciannya

Harga Emas Hari Ini 22 Juni 2026 di Pegadaian, Berikut Perinciannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga emas hari ini Senin 22 Juni 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar terbaru harga emas hari ini Senin 22 Juni 2026 di Pegadaian.

Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Senin (22/6), pukul 09.44 WIB menunjukkan harga eas UBS, Antam, dan Galeri24 berada di angka Rp 2.662.000, Rp 2.775.000, dan Rp 2.649.000 per gram.

Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.389.000

Baca Juga:

1 gram: Rp 2.649.000

‎2 gram: Rp 5.234.000

Daftar lengkap harga emas UBS-Antam-Galeri24 di Pegadaian hari ini Senin 22 Januari 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI