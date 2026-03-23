Harga Emas Hari Ini 23 Maret 2026 Stabil
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Senin 23 Maret 2026 stabil. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Senin (23/3), pukul 08.16 WIB, harga emas UBS dan Galeri24 tidak bergerak, masing-masing di angka Rp 2.933.000 dan Rp 2.920.000 WIB.
Harga yang tertera hari ini atau H+2 Lebaran stabil dari angka yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (22/3) pagi.
Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.
Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Harga emas Antam di laman Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga emas hari ini Senin 23 Maret 2026 stabil. Berikut daftar harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini.
