Harga Emas Hari Ini 23 Mei 2026 di Pegadaian, Turun Semua

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Sabtu 23 Mei 2026 di Pegadaian turun semua.

Laman Sahabat Pegadaian dikutip di Jakarta, Sabtu (23/5), pukul 07.38 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 kompak turun masing-masing ke Rp 2.826.000, Rp 2.886.000, dan Rp 2.779.000 per gram.

Sebelumnya, harga tiga jenama emas di Pegadaian, Jumat (22/5), yakni UBS Rp 2.849.000, Antam Rp 2.898.000, dan Galeri24 Rp 2.788.000 per gram.

Ya, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.458.000

1 gram: Rp 2.779.000