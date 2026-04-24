Harga Emas Hari Ini 24 April di Pegadaian: Antam, UBS & Galeri24 Turun Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Jumat 24 April 2026 di Pegadaian kompak mengalami penurunan.

Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Jumat (24/4), pukul 07.32 WIB menunjukkan harga emas UBS, Antam dan Galeri24 turun, masing-masing di angka Rp 2.859.000, Rp 2.918.000, dan Rp 2.813.000 per gram.

Pada Kamis (23/4), harga tiga jenama emas, yakni UBS Rp 2.877.000, Antam Rp 2.944.000, dan Galeri24 Rp 2.835.000 per gram.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: