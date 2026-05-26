Harga Emas Hari Ini 26 Mei 2026 di Pegadaian, Naik Semua

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Selasa 26 Mei 2026 di Pegadaian kompak naik.

Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (26/5), pukul 07.45 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 mengalami kenaikan.

Harga emas UBS naik menjadi Rp 2.855.000.

Adapun harga emas Antam Rp 2.916.000. Lalu, harga emas Galeri24 naik menjadi Rp 2.794.000 per gram.

Pada Senin (25/5), harga tiga jenama emas itu di laman Sahabat Pegadaian, yakni UBS Rp 2.815.000, Antam Rp 2.871.000, dan Galeri24 Rp 2.767.000 per gram.

Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24