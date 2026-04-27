Harga Emas Hari Ini 27 April di Pegadaian, Kompak tak Bergerak
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Senin 27 April 2026 di Pegadaian kompak tak bergerak.
Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Senin (27/4), pukul 07.25 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 tak bergerak, masing-masing di Rp 2.879.000, Rp 2.938.000, dan Rp 2.820.000 per gram. Adapun angka tersebut merupakan harga serupa yang tertera pada Minggu (26/4).
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Adapun UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.
Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga Emas Galeri24
Harga emas hari ini Senin 27 April 2026 pagi di Pegadaian untuk produk Antam, UBS dan Galeri24 kompak tak bergerak.
