Harga Emas Hari Ini 27 Januari Melejit

jpnn.com - JAKARTA – Berikut update harga emas hari ini Selasa 27 Januari 2026 untuk produk buatan Galeri24 dan UBS.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, di Jakarta, Selasa, harga emas Galeri24 dan UBS hari ini mengalami lonjakan harga.

‎Harga jual emas Galeri24 meroket ke angka Rp2.965.000 dari awalnya Rp2.925.000 per gram atau naik Rp40.000.

Adapun harga emas UBS turut mengalami lonjakan dari awalnya dibanderol Rp2.974.000 menjadi Rp3.018.000 per gram atau naik Rp44.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.555.000