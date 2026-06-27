Harga Emas Hari Ini 27 Juni 2026 di Pegadaian Naik Semua, Cek Daftarnya
Sabtu, 27 Juni 2026 – 11:37 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Sabtu 27 Juni 2026 di Pegadaian kompak naik.
Laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Sabtu (27/6), pukul 10.34 WIB menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS kompak mengalami kenaikan, masing-masing menjadi Rp 2.638.000, Rp 2.767.000, dan Rp 2.650.000 per gram.
Harga emas tiga jenama tersebut pada Jumat (26/6), yakni Galeri24 Rp 2.621.000, Antam Rp 2.762.000, dan UBS Rp 2.634.000.
Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
0,5 gram: Rp1.383.000
1 gram: Rp2.638.000
Harga emas hari ini Sabtu 27 Juni 2026 di Pegadaian mengalami kenaikan. Cek daftar harga emas hari ini.
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