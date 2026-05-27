Harga Emas Hari Ini 27 Mei 2026 di Pegadaian Turun, Simak Selengkapnya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 27 Mei 2026 turun.

Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Rabu (27/5), pukul 07.39 WIB menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 turun, masing-masing menjadi Rp 2.842.000, Rp2.910.000, dan Rp2.782.000 per gram.

Pada Selasa (26/5), harga tiga jenama emas di laman Sahabat Pegadaian, yakni UBS Rp 2.855.000, Antam Rp 2.916.000, dan Galeri24 Rp 2.794.000 per gram. Ya, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24