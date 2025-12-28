Harga Emas Hari Ini 28 Desember 2025 Kompak Naik

jpnn.com - JAKARTA – Berikut informasi mengenai harga emas UBS dan Galeri24 hari ini Minggu 28 Desember 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Minggu, tren harga emas hari ini untuk produk UBS dan Galeri24 kompak menunjukkan kenaikan.

‎Harga jual emas Galeri24 naik ke angka Rp2.627.000 dari awalnya Rp2.612.000 per gram atau naik Rp15.000.

Begitu pula emas UBS naik menjadi Rp2.684.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp2.671.000 per gram atau naik Rp13.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.451.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.684.000