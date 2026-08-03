Harga Emas Hari Ini 3 Agustus 2026 di Pegadaian, Antam Rp 2,175 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Berikut harga emas di Pegadaian hari ini Senin 3 Agustus 2026.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Senin (3/8), pukul 10.30 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.573.000, Rp 2.715.000, dan Rp 2.586.000 per gram.

Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dan Antam dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.349.000