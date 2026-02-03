menu
Harga Emas Hari Ini 3 Februari Sudah Berubah Lagi

Update harga emas hari ini Selasa 3 Februari 2026. Ilustrasi Foto: ANTARA/REUTERS/Leonhard Foeger/am

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data harga emas hari ini Selasa 3 Februari 2026 untuk produk buatan Galeri24 dan UBS.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa, harga emas Galeri24 dan UBS kompak mengalami penurunan.

Harga jual emas Galeri24 turun Rp33.000 dari semula di angka Rp2.981.000 menjadi Rp2.948.000 per gram.

Adapun harga emas UBS turun dengan angka serupa, yakni dari awalnya dibenderol Rp2.996.000 menjadi Rp2.963.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.546.000

Harga emas hari ini Selasa 3 Februari 2026 sudah berubah lagi, setelah sehari sebelumnya tidak mengalami perubahan.

