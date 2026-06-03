Harga Emas Hari Ini 3 Juni 2026 di Pegadaian Turun Semua, Cek Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini di Pegadaian.

Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Rabu (3/6), pukul 07.54 WIB menunjukkan, harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 serempak turun.

Adapun harga emas UBS turun menjadi Rp 2.831.000 per gram.

Harga emas Antam turun ke angka Rp 2.885.000 per gram.

Lalu, harga emas Galeri24 juga turun ke angka Rp 2.769.000 per gram.

Harga tiga jenama emas itu di Pegadaian, Selasa (2/6), yakni UBS Rp 2.844.000, Antam Rp 2.911.000, dan Galeri24 Rp 2.791.000 pe gram.

Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.