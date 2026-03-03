menu
Harga Emas Hari Ini 3 Maret Naik Lagi

Harga emas hari ini naik lagi. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Selasa 3 Maret 2026 di Pegadaian untuk produk UBS dan Galeri24 naik lagi. 

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Selasa (3/3), harga emas UBS mencapai Rp 3.195.000 per gram dan Galeri24 sebesar Rp 3.173.000 per gram.

Angka tersebut naik dari harga yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian Senin (2/3) pagi, dengan UBS dibanderol di Rp 3.167.000 per gram, Galeri24 mencapai Rp 3.130.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Harga emas hari ini Selasa 3 Maret 2026 di Pegadaian naik lagi. Berikut daftar harga emas hari ini.

