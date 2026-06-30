menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Hari Ini 30 Juni di Pegadaian, Turun Semua

Harga Emas Hari Ini 30 Juni di Pegadaian, Turun Semua

Harga Emas Hari Ini 30 Juni di Pegadaian, Turun Semua
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga emas hari ini Jumat 30 Juni 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Selasa 30 Juni 2026 di Pegadaian.   

Harga emas Galeri24, Antam dan UBS kompak turun, masing-masing ke angka Rp 2.605.000, Rp 2.736.000, dan Rp 2.617.000 per gram, sebagaimana dilihat di laman Pegadaian, Jakarta, Selasa (30/6), pukul 11.01 WIB.

Pada Senin (29/6), harga tiga jenama tersebut, yakni Galeri24 Rp 2.627.000, Antam Rp 2.751.000 dan UBS Rp 2.639.000 per gram. Namun, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Baca Juga:

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. 

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya tersedia hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: 

Baca Juga:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.366.000

Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Selasa 30 Juni 2026 turun semua. Berikut daftar harga emas hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI