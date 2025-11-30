Harga Emas Hari Ini 30 November 2025 Melonjak, Lumayan
Minggu, 30 November 2025 – 09:08 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 hari ini Minggu 30 November 2025 kompak mengalami lonjakan harga jual.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga jual emas Galeri24 melonjak ke angka Rp2.458.000 dari awalnya Rp2.436.000 per gram.
Begitu pula harga emas UBS yang turut naik dari awalnya Rp2.444.000 menjadi Rp2.481.000 per gram.
Baca Juga:
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas UBS:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.341.000
- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.481.000
- Harga emas UBS 2 gram: Rp4.923.000
Harga emas buatan UBS dan Galeri24 hari ini 30 November 2025 mengalami lonjakan harga jual.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 29 November: UBS dan Galeri24 Kompak Naik, Berikut Perinciannya
- Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 28 November: Galeri24 Stabil, UBS Naik Tipis
- Harga Emas Antam Hari Ini 27 November Melonjak, Berikut Perinciannya
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 November: Galeri24 Naik, UBS Turun, Berikut Perinciannya
- DFSK dan Pegadaian Berkolaborasi, Hadirkan Pembiayaan Kendaraan Berbasis Syariah
- Harga Emas Antam Turun Tipis Hari Ini 26 November, Jadi Sebegini Per Gram