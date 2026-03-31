Harga Emas Hari Ini 31 Maret di Pegadaian: Antam Stabil, UBS & Galeri24 Naik
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Selasa 31 Maret 2026 di Pegadaian.
Laman Sahabat Pegadaian di Jakarta, Selasa (31/3), pukul 07.46 WIB, menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 naik, sedangkan Antam stabil.
Harga emas UBS dan Galeri24 masing-masing berada di angka Rp 2.846.000 dan Rp 2.833.000, sementara Antam stabil di Rp 2.937.000 per gram.
Adapun harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 di Pegadaian pada Senin (30/3) pagi, yakni masing-masing Rp 2.832.000, Rp 2.937.000, dan Rp 2.818.000 per gram.
Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Untuk emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Untuk diketahui, harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.
- Harga Emas Hari Ini Senin 30 Maret, Antam Turun
- Harga Emas Antam Hari Ini Senin 30 Maret Turun, Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas Antam Hari Ini, 5 Gram Rp14,449 Juta
- Harga Emas Hari Ini Masih Stabil, Cek Daftarnya
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 29 Maret, Naik Semua
- Harga Emas Hari Ini Kembali Naik, Silakan Cek di Sini Perinciannya