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Harga Emas Hari Ini 4 Juli 2026 di Pegadaian, Naik Semua

Harga Emas Hari Ini 4 Juli 2026 di Pegadaian, Naik Semua
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Update harga emas hari ini Sabtu 4 Juli 2026 di Pegadaiaan. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Sabtu 4 Juli 2026 di Pegadaian. 

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Sabtu (4/7), pukul 09.09 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam dan UBS kompak mengalami kenaikan. 

Harga emas ketiga jenama tersebut masing-masing berada di Rp 2.648.000, Rp 2.758.000 dan Rp 2.661.000 per gram.

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Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara Antam di Pegadaian tersedia hingga 100 gram.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Harga emas hari ini Sabtu 4 Juli 2026 di Pegadaian kompak mengalami kenaikan. Berikut daftar harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini.

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