menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Hari Ini 5 Februari Masih tak Bergerak

Harga Emas Hari Ini 5 Februari Masih tak Bergerak

Harga Emas Hari Ini 5 Februari Masih tak Bergerak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas hari ini Kamis 5 Februari 2026. Ilustrasi Foto: ANTARA/REUTERS/Leonhard Foeger/am

jpnn.com - JAKARTA - Berikut data terbaru harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Kamis 5 Februari 2026. 

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Kamis (5/2) pukul 07.45 WIB, harga emas Galeri24 dan UBS kompak tak mengalami perubahan dari yang tertera kemarin.

Adapun emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.984.000 per gram. Harga emas UBS tak berubah, tetap di angka Rp 2.999.000 per gram.

Baca Juga:

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Baca Juga:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.566.000

Berikut data terbaru harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Kamis 5 Februari 2026 pagi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI