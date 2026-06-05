Harga Emas Hari Ini 5 Juni 2026 di Pegadaian Turun Semua, Cek Daftarnya
Jumat, 05 Juni 2026 – 08:07 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Jumat 5 Juni 2026 di Pegadaian kompak mengalami penurunan.
Harga emas UBS turun menjadi Rp 2.816.000 per gram.
Harga emas Antam juga turun, yakni ke angka Rp2.870.000 per gram.
Begitu juga harga emas Galeri24 turut mengalami penurunan, menjadi Rp 2.756.000 per gram.
Data itu sebagaimana dikutip dari laman Sahabat Pegadaian di Jakarta, Jumat (5/6) pukul 07.36 WIB.
Adapun harga tiga jenama emas di Pegadaian pada Kamis (4/6), yakni UBS Rp 2.824.000, Antam Rp 2.885.000, dan Galeri24 Rp 2.763.000 per gram
Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.
Daftar harga emas hari ini:
Harga emas hari ini Jumat 5 Juni 2026 di Pegadaian turun semua. Cek daftar harga emas hari ini.
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