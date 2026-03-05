menu
Harga Emas Hari Ini 5 Maret di Pegadaian Turun, Berikut Daftarnya

Ilustrasi harga emas hari ini. Foto: Richardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Kamis 5 Maret 2026 di Pegadaian turun.

Laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Kamis (5/3) menunjukkan harga emas UBS di Rp 3.091.000 per gram dan Galeri24 Rp 3.075.000 per gram.

Harga UBS turun dari awalnya Rp 3.162.000 per gram, sementara emas Galeri24 turun dari semula dibanderol Rp 3.146.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. 

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga emas hari ini Rabu 5 Maret 2026 di Pegadaian turun, berikut daftar lengkapnya.

