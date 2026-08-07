Harga Emas Hari Ini 7 Agustus di Pegadaian: Turun Semua

jpnn.com - JAKARTA -- Harga emas hari ini Jumat 7 Agustus 2026 di Pegadaian turun semua.

Laman Sahabat Pegadaian dikutip di Jakarta, Jumat (7/8), pukul 10.30 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS serempak turun masing-masing ke angka Rp 2.631.000, Rp 2.756.000, dan Rp 2.685.000 per gram.

Sebelumnya pada Kamis (6/8), harga emas Galeri 24 Rp2.658.000, Antam Rp 2.787.000, dan UBS Rp 2.716.000 per gram.

Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara Antam dijual hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.380.000