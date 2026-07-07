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Harga Emas Hari Ini 7 Juli di Pegadaian: Antam Stagnan, Galeri24 dan UBS Naik

Harga Emas Hari Ini 7 Juli di Pegadaian: Antam Stagnan, Galeri24 dan UBS Naik
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Harga emas hari ini Selasa 7 Juli 2026. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Selasa 7 Juli 2026 di Pegadaian.

Dikutip dari laman Pegadaian, Jakarta, Selasa (7/7), pukul 09.30 WIB, harga emas Antam stagnan di angka Rp 2.777.000 per gram.

Adapun harga emas Galeri24 naik menjadi Rp 2.653.000 per gram.

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Sementara itu, harga emas UBS naik tipis menjadi Rp 2.677.000 per gram.

Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

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Adapun UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, emas Antam di Pegadaian tersedia hingga 100 gram.

Harga emas hari ini Selasa 7 Juli 2026 di Pegadaian. Antam stagnan, Galeri24 dan UBS naik.

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