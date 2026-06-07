menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Hari Ini 7 Juni 2026 di Pegadaian Turun Semua, Cek Daftarnya

Harga Emas Hari Ini 7 Juni 2026 di Pegadaian Turun Semua, Cek Daftarnya

Harga Emas Hari Ini 7 Juni 2026 di Pegadaian Turun Semua, Cek Daftarnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga emas hari ini Sabtu 7 Juni 2026. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Minggu 7 Juni 2026 di Pegadaian kompak mengalami penurunan.

Laman Sahabat Pegadaian yang dikutip di Jakarta, Minggu (7/6), pukul 06.45 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam dan Galeri24, kompak turun. Harga emas UBS turun menjadi Rp 2.759.000 per gram. Adapun harga emas Antam juga turun ke angka Rp 2.848.000 per gram. Sementara itu, harga emas Galeri24 turun ke posisi Rp 2.729.000 per gram.

Sebelumnya, harga tiga jenama emas itu di Pegadaian, Sabtu (6/6), yakni UBS Rp 2.836.000, Antam Rp 2.881.000, dan Galeri24 Rp 2.773.000 per gram. Harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.431.000

Baca Juga:

1 gram: Rp 2.729.000

‎2 gram: Rp 5.391.000

Harga emas hari ini Minggu 7 Juni 2026 di Pegadaian, Antam, UBS dan Galeri24 kompak turun. Berikut daftara harga emas hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI