Harga Emas Hari Ini 8 April: Antam, UBS & Galeri24 Kompak Naik, Berikut Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Rabu 8 April 2026 di Pegadaian.
Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Rabu (8/4), pukul 07.35 WIB menunjukkan harga emas UBS, Antam dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan. Adapun harga emas UBS naik ke angka Rp 2.879.000 per gram.
Harga emas Antam di posisi Rp 2.964.000, dan Galeri24 mengalami kenaikan menjadi Rp 2.865.000 per gram.
Pada laman resmi Pegadaian, Selasa (7/4) pagi, harga emas UBS Rp 2.874.000, Antam Rp 2.945.000, dan Galeri24 Rp 2.860.000 per gram.
Ya, harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.
Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.
Berikut update harga emas hari ini Selasa 8 April 2026 di Pegadaian. Antam, UBS dan Galeri24 kompak naik.
- Harga Emas Antam Hari Ini 7 April Naik, Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas Hari Ini 7 April di Pegadaian: Antam, UBS, Galeri24 Kompak Turun
- Harga Emas Antam Hari Ini Turun, Jadi Rp 2,8 Juta Per Gram
- Harga Emas Antam Hari Ini 5 Gram Rp14.623.000, UBS dan Galeri24 juga Stabil
- Harga Emas Hari Ini Stabil, Borong atau Jual?
- Harga Emas Antam Sabtu Pagi Bertahan di Angka Rp 2,857 Juta Per Gram, Buyback Stabil