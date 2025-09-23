Harga Emas Hari Ini di Palembang Pecahkan Rekor, Tembus Rp 11 Juta Per Suku

jpnn.com - PALEMBANG - Harga emas hari ini Selasa 23 September 2024 di Kota Palembang, Sumatera Selatan, kembali mengalami kenaikan. Sebelumnya, harga emas di Palembang sempat mengalami penurunan.

Dari pantauan di Toko Emas Makmur Jaya di terminal Perumnas Sako, harga emas untuk kadar 92 persen atau 22 karat dibanderol Rp 11.800.000 per suku (6,7 gram).

Angka tersebut mengalami kenaikan Rp 250 per suku dibanding kemarin yang dijual Rp 11.550.000 per sukunya.

Harga tersebut sudah termasuk upah pembuatan perhiasan.

Kenaikan harga emas tersebut tercatat memecahkan rekor atau tertinggi sepanjang sejarah.

Harga emas perhiasan pun mengalami kenaikan menjadi Rp 1.761.000 per gram. Harga tersebut naik Rp 38 ribu dibanding kemarin yang dibanderol Rp 1.723.000 per gram.

Sementara itu, harga emas perhiasan di Toko Emas Laris, Pasar 16 Ilir, juga mengalami kenaikan.

Harga emas perhiasan dibanderol Rp 11.850.000 per suku untuk jenis cincin. Harga itu naik Rp 300 ribu per suku dibandingkan dengan kemarin yang dibanderol Rp 11.550.000 per suku.