Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ambrol Semua, Berikut Perinciannya

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas di Pegadaian saat ini dilaporkan mengalami penurunan pada hari ini Minggu (7/6).

Dipantau dari Sahabat Pegadaian menunjukkan untuk UBS, Antam, dan Galeri24 kompak turun masing-masing menjadi Rp2.759.000, Rp2.848.000, dan Rp2.729.000 per gram.

Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun harga tiga jenama emas di Pegadaian pada Sabtu (6/6/2026), yakni UBS Rp2.836.000, Antam Rp2.881.000, dan Galeri24 Rp2.773.000 per gram

Untuk Galeri24 dan Antam dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.431.000

1 gram: Rp2.729.000.

‎2 gram: Rp5.391.000

‎5 gram: Rp13.379.000

‎10 gram: Rp26.685.000

‎25 gram: Rp66.355.000

‎50 gram: Rp132.605.000

‎100 gram: Rp265.078.000

‎250 gram: Rp661.066.000

‎500 gram: Rp1.322.132.000

‎1.000 gram: Rp2.644.262.000