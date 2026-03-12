Harga Emas Hari Ini, Masih Pagi Sudah Naik Lagi

jpnn.com - JAKARTA – Berikut daftar harga emas hari ini Kamis 12 Maret 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Harga emas batangan yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Kamis, pukul 05.25 WIB, menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 naik, masing-masing menjadi Rp3.113.000 dan Rp3.098.000 per gram.

Harga tersebut naik dari angka yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian pada Rabu (11/3) pagi, yakni UBS Rp3.106.000 per gram dan Galeri24 Rp3.083.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.