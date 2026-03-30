Harga Emas Hari Ini Masih Stabil, Cek Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Senin 30 Maret 2026 pagi di Pegadaian masih stabil. Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Senin (30/3), pukul 07.22 WIB, menunjukkan harga untuk UBS-Antam-Galeri24 stabil, masing-masing di angka Rp 2.832.000, Rp2.937.000, dan Rp2.818.000 per gram.

Angka tersebut tak berubah sejak Minggu (29/3) pagi, seperti yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian. Namun demikian, harga jual emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.479.000