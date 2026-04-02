Harga Emas Hari Ini Melonjak Lagi, UBS-Antam-Galeri24 Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Kamis 2 April 2026 melonjak lagi untuk produk buatan UBS, Antam dan Galeri24.

Laman Sahabat Pegadaian di Jakarta, Kamis (2/4), pukul 07.33 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 melonjak.

Harga emas UBS menjadi Rp 2.923.000, Antam Rp 3.019.000 dan Galeri24 Rp 2.908.000 per gram.

Adapun harga emas UBS-Antam-Galeri24 di Pegadaian pada Rabu (1/4) pagi, yakni masing-masing Rp 2.857.000, Rp 2.941.000, dan Rp 2.844.000 per gram.

Meski demikian, harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Adapun harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.