Harga Emas Hari Ini Melonjak Lagi, UBS-Antam-Galeri24 Jadi Sebegini Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Kamis 2 April 2026 melonjak lagi untuk produk buatan UBS, Antam dan Galeri24.
Laman Sahabat Pegadaian di Jakarta, Kamis (2/4), pukul 07.33 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 melonjak.
Harga emas UBS menjadi Rp 2.923.000, Antam Rp 3.019.000 dan Galeri24 Rp 2.908.000 per gram.
Adapun harga emas UBS-Antam-Galeri24 di Pegadaian pada Rabu (1/4) pagi, yakni masing-masing Rp 2.857.000, Rp 2.941.000, dan Rp 2.844.000 per gram.
Meski demikian, harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Adapun harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.
Harga emas hari ini Kamis 2 April 2026 melonjak lagi untuk produk buatan UBS, Antam dan Galeri24.
- Harga Emas Antam Hari Ini Turun, Jadi Rp 2,8 Juta Per Gram
- Harga Emas Antam Hari Ini 5 Gram Rp14.623.000, UBS dan Galeri24 juga Stabil
- Harga Emas Hari Ini Stabil, Borong atau Jual?
- Harga Emas Antam Sabtu Pagi Bertahan di Angka Rp 2,857 Juta Per Gram, Buyback Stabil
- Harga Emas di Pegadaian Sabtu Pagi Turun, Berikut Daftar Lengkapnya
- Harga Emas Antam Hari Ini 3 April, Anjlok Rp 65 Ribu