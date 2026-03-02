Harga Emas Hari Ini Meroket Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Senin 2 Maret 2026 di Pegadaian untuk produk UBS dan Galeri24 meroket lagi.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Senin (2/3), pukul 07.44 WIB, harga emas UBS Rp 3.167.000 per gram dan Galeri24 Rp 3.130.000 per gram.

Angka tersebut meroket dari harga yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian kemarin pagi, dengan UBS dibanderol Rp 3.123.000 per gram, dan Galeri24 Rp 3.092.000 per gram.

Sebagai catatann, harga jual jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.