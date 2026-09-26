Harga Emas Hari Ini, Moncer Banget sampai Rp 23 Ribu Per Gram

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Sabtu, 08.58 WIB naik Rp 23.000 ke angka Rp 2.613.000.

Sebelumnya, harga emas berada di posisi Rp 2.590.000 per gram, dengan harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp 2.438.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.365.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.613.000.

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.166.000.

‎- ?Harga emas 3 gram: Rp 7.724.000.