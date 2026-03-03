Harga Emas Hari Ini Naik Lagi Lumayan Tinggi

jpnn.com - JAKARTA – Berikut update data harga emas hari ini Selasa 3 Maret 2026 untuk produk UBS dan Galeri24, yang mengalami kenaikan lumayan tinggi.

Harga emas batangan yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Selasa, pukul 07.30 WIB, menunjukkan harga emas UBS mencapai Rp3.195.000 per gram dan Galeri24 mencapai Rp3.173.000 per gram.

Angka tersebut naik dari harga yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian Senin (2/3) pagi, dengan UBS dibanderol di harga Rp3.167.000 per gram.

Adapun harga emas Galeri24 pada Senin pagi mencapai Rp3.130.000 per gram. Harga pada Selasa pagi naiknya lumayan dibanding pada kemarin pagi.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini Naik Begitu Tinggi

Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.