Harga Emas Hari Ini, Pagi-pagi Sudah Meroket

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data harga emas hari ini Minggu 1 Maret 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Minggu pukul 08.20 WIB, menunjukkan harga emas UBS Rp Rp3.123.000 per gram dan Galeri24 Rp3.092.000 per gram.

Angka tersebut meroket dari harga yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian Sabtu pagi kemarin, dengan emas UBS dibanderol Rp3.080.000 per gram, dan Galeri24 Rp3.065.000 per gram.

Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini Terbang Tinggi

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.622.000