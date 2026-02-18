Harga Emas Hari Ini Rabu 18 Februari Turun

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Rabu 18 Februari 2026 turun.

Harga emas UBS Rp 2.958.000 dan Galeri24 Rp 2.943.000 per gram, sebagaimana dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Rabu (18/2), pukul 07.06 WIB.

Angka tersebut turun dari harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian kemarin pagi, dengan masing-masing d banderol Rp 2.988.000 dan Rp 2.971.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga: Harga Emas Antam Turun Lagi Hari Ini Selasa 17 Februari

Harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.