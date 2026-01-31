Harga Emas Hari Ini Sabtu 31 Januari di Pegadaian: UBS-Galeri24 Kompak Turun

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Sabtu 31 Januari 2026 di Pegadaian kompak mengalami penurunan.

Laman Sahabat Pegadaian, Sabtu (31/1), menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 merosot dengan angka penurunan Rp 89.000 per gram.

‎Harga jual emas Galeri24 turun tajam ke angka Rp 3.171.000 dari awalnya Rp 3.260.000 per gram atau mengalami penurunan Rp 89.000.

Harga emas UBS turut merosot dari awalnya dibanderol Rp 3.275.000 menjadi Rp 3.186.000 per gram atau turun dengan angka serupa.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.663.000