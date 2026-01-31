Harga Emas Hari Ini Sabtu 31 Januari di Pegadaian: UBS-Galeri24 Kompak Turun
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Sabtu 31 Januari 2026 di Pegadaian kompak mengalami penurunan.
Laman Sahabat Pegadaian, Sabtu (31/1), menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 merosot dengan angka penurunan Rp 89.000 per gram.
Harga jual emas Galeri24 turun tajam ke angka Rp 3.171.000 dari awalnya Rp 3.260.000 per gram atau mengalami penurunan Rp 89.000.
Harga emas UBS turut merosot dari awalnya dibanderol Rp 3.275.000 menjadi Rp 3.186.000 per gram atau turun dengan angka serupa.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
0,5 gram: Rp 1.663.000
Harga emas hari ini di Pegadaian untuk produk UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan tajam. Berikut daftar harga emas hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu 31 Januari 2026 Anjlok, Berikut Daftarnya
- Harga Emas Antam Akhir Januari 2026 Rontok, Jadi Sebegini Per Gramnya
- Hati-Hati dengan Harga Emas, Bukan Sesaat, Jangan FOMO, Waspada
- Harga Emas Melonjak, Pakar Imbau Investor Pemula Berhati-hati
- Harga Emas Antam Hari Ini 30 Januari 2026: Turun!
- Harga Emas Hari Ini 30 Januari Melonjak Lagi