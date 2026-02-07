Harga Emas Hari Ini Sabtu 7 Februari di Pegadaian, Cek Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Sabtu 7 Februari 2026 di Pegadaian. Laman resmi Sahabat Pegadaian dikutip di Jakarta, Sabtu (7/2), pukul 08.18 WIB menunjukkan harga emas UBS berada di angka Rp 2.961.000 dan Galeri24 Rp 2.946.000 juta per gram.

Angka tersebut turun dari harga yang tertera di laman resmi kemarin pagi, dengan UBS dibanderol Rp 2.988.000 dan Galeri24 Rp 2.974.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24