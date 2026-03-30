Harga Emas Hari Ini Senin 30 Maret, Antam Turun

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Senin 30 Maret 2026 untuk produk buatan Antam.

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Senin (30/3), pukul 09.04 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 30.000.

Semula harga emas Antam Rp 2.837.000 per gram, dan kini turun menjadi Rp 2.807.000 juta per gramnya.

Harga jual kembali emas batangan Antam juga mengalami turunan. Pagi ini buyback turun menjadi Rp 2.425.000 per gram.

Namun demikian, perlu diketahui bahwa harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.