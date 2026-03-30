menu
JPNN.comJPNN.com
Harga Emas Hari Ini Senin 30 Maret, Antam Turun

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga emas Antam hari ini Senin 30 Maret 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Senin 30 Maret 2026 untuk produk buatan Antam. 

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Senin (30/3), pukul 09.04 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 30.000. 

Semula harga emas Antam Rp 2.837.000 per gram, dan kini turun menjadi Rp 2.807.000 juta per gramnya.

Baca Juga:

Harga jual kembali emas batangan Antam juga mengalami turunan. Pagi ini buyback turun menjadi Rp 2.425.000 per gram.

Namun demikian, perlu diketahui bahwa harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Baca Juga:

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI