Harga Emas Hari Ini Stabil, Borong atau Jual?

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Minggu pukul 07.56 WIB menunjukkan harga untuk emas produk UBS, Antam, dan Galeri24 stabil.

Di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, tak bergerak di angka Rp2.885.000, Rp2.972.000, dan Rp2.870.000 per gram.

Angka tersebut merupakan harga yang sama seperti tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian pada Sabtu pagi (4/4).

Namun, harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri240,5 gram: Rp1.505.0001 gram: Rp2.870.000.‎2 gram: Rp5.672.000‎5 gram: Rp14.076.000‎10 gram: Rp28.076.000‎25 gram: Rp69.812.000‎50 gram: Rp139.514.000‎100 gram: Rp278.891.000‎250 gram: Rp695.513.000‎500 gram: Rp1.391.025.000‎1.000 gram: Rp2.782.049.000

Antam 0,5 gram: Rp1.539.000‎1 gram: Rp2.972.000‎2 gram: Rp5.881.0003 gram: Rp8.795.000‎5 gram: Rp14.623.00010 gram: Rp29.188.000‎25 gram: Rp72.839.000‎50 gram: Rp145.595.000‎100 gram: Rp291.109.000