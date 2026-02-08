menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Produk » Harga Emas Menanjak Lagi, Lebih Banyak Warga Menjual Dibanding Membeli

Harga Emas Menanjak Lagi, Lebih Banyak Warga Menjual Dibanding Membeli

Harga Emas Menanjak Lagi, Lebih Banyak Warga Menjual Dibanding Membeli
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga emas naik lagi setelah pekan lalu sempat mengalami penurunan. Ilustrasi ANTARA FOTO/Fauzan/agr

jpnn.com - PALEMBANG – Berikut ini update harga emas Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

Harga emas perhiasan di Kota Palembang, perlahan naik menjadi Rp16.600.000 per suku atau 6,7 gram, setelah sempat turun pada pekan lalu dengan harga Rp15.600.000.

Pemilik Toko Emas Makmur Jaya Palembang, Ko Awei dikonfirmasi di Palembang, Minggu mengatakan, harga emas perhiasan di Kota Palembang perlahan naik menjadi Rp16.600.000 per suku atau 6,7 gram, setelah sempat menurun pada pekan lalu dengan harga Rp15.600.000.

Baca Juga:

"Emas tersebut merupakan emas perhiasan kadar tinggi dengan 92 persen kemurnian," katanya.

Dia menambahkan, warga Kota Palembang dengan harga emas saat ini atau profit taking transaksi jual beli sekitar 60 persen - 40 persen.

"Tren saat ini 60 persen warga melakukan penjualan dan 40 persen trennya melakukan pembelian," katanya.

Baca Juga:

Sementara Noni, pedagang emas di Pasar 16 Ilir Palembang mengatakan bahwa setiap toko emas biasanya menjual harga berbeda tergantung dengan kadar emas perhiasan.

Namun, menurutnya saat ini harga emas perhiasan di Palembang berkisar Rp16 jutaan per suku atau 6,7 gram.

Berikut ini update harga emas Kota Palembang yang menanjak lagi setelah pada pekan lalu sempat turun.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI