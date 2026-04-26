Harga Emas Minggu 26 April Pagi di Pegadaian, Naik Semua
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Minggu 26 April 2026 pagi kompak naik.
Di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Minggu (26/4), pukul 06.41 WIB, harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 serempak naik, masing-masing menjadi Rp 2.879.000, Rp 2.938.000, dan Rp 2.820.000 per gram
Sebelumnya pada Sabtu (25/4), harga emas UBS Rp 2.872.000, Antam Rp 2.918.000, dan Galeri24 Rp 2.810.000 per gram.
Sebagai informasi, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Untuk emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Hrga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas di Pegadaian hari ini Minggu 26 April 2026 pagi kompak naik. Berikut daftar harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 di Pegadaian.
