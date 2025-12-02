Harga Emas Perhiasan Naik 27 Bulan Berturut-turut

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyampaikan bahwa kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya kembali menjadi penyumbang utama inflasi dengan laju 1,21 persen (mtm) dan andil 0,09 persen.

Pudji menyebut inflasi juga didorong kuatnya kenikan emas perhiasan yang telah terjadi selama 27 bulan berturut-turut.

Seperti diketahui, inflasi bulanan pada November 2025 sebesar 0,17 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) yang dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan dengan andil 0,08 persen, di tengah tren penguatan harga emas dunia.

Inflasi harga emas perhiasan pada November mencapai 3,99 persen (mtm).

“Meski lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, tetapi emas perhiasan tetap menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar dalam kelompok tersebut,” jelas Pudji dikutip, Selasa (2/12).

Selain kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang di dalamnya termasuk emas perhiasan, BPS mencatat kelompok lain yang memberikan andil inflasi bulanan yaitu transportasi serta makanan, minuman, dan tembakau.

Secara historis, selama 2021 hingga 2025, Pudji menjelaskan bahwa kelompok transportasi selalu mencatat inflasi setiap November dengan inflasi November 2025 sebesar 0,34 persen (mtm) dan andil sebesar 0,04 persen.

Pada November 2025, pendorong utama inflasi pada kelompok ini adalah kenaikan tarif angkutan udara dengan inflasi 6,02 persen (mtm) dengan andil 0,04 persen.