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Harga Emas UBS, Antam, Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Naik, Berikut Daftarnya

Harga Emas UBS, Antam, Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Naik, Berikut Daftarnya
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Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 18 September 2026. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS, Antam, Galeri24 di Pegadaian hari ini Jumat 18 September 2026 naik semua.

Laman Sahabat Pegadaian dikutip di Jakarta, Jumat (18/9), pukul 11.30 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam dan UBS masing-masing di angka Rp 2.569.000, Rp 2.663.000 dan Rp 2.594.000 per gram.

Angka tersebut naik dibanding dengan harga kemarin, yakni masing-masing Rp 2.541.000, Rp 2.637.000 dan Rp 2.566.000 per gram.

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Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara itu, UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram dan Antam hanya hingga 100 gram.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Harga Emas UBS, Antam, Galeri24 di Pegadaian hari ini Jumat 18 September 2026 naik semua. Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian hari ini.

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