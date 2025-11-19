Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 19 November Kompak Turun

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Rabu 19 November 2025, turun.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (19/11), harga emas UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan harga.

Adapun harga jual emas Galeri24 anjlok dari awalnya Rp 2.418.000 menjadi Rp 2.383.000 per gram.

Harga emas UBS turut turun ke angka Rp 2.385.000 dari semula dibanderol Rp 2.422.000 per gram.

‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS: