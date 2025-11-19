menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 19 November Kompak Turun

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 19 November Kompak Turun

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 19 November Kompak Turun
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga Emas di Pegadaian hari ini Rabu 19 November 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Rabu 19 November 2025, turun.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (19/11), harga emas UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan harga.

Adapun harga jual emas Galeri24 anjlok dari awalnya Rp 2.418.000 menjadi Rp 2.383.000 per gram.

Baca Juga:

Harga emas UBS turut turun ke angka Rp 2.385.000 dari semula dibanderol Rp 2.422.000 per gram.

‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Rabu 19 November 2025, turun. Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI