Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 19 November Kompak Turun
Rabu, 19 November 2025 – 08:37 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Rabu 19 November 2025, turun.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (19/11), harga emas UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan harga.
Adapun harga jual emas Galeri24 anjlok dari awalnya Rp 2.418.000 menjadi Rp 2.383.000 per gram.
Harga emas UBS turut turun ke angka Rp 2.385.000 dari semula dibanderol Rp 2.422.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Rabu 19 November 2025, turun. Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas Antam Hari Ini 19 November Naik, Jadi Rp 2,343 Per Gram
- Harga Emas Antam Anjlok Hari Ini 18 November, Cek Daftarnya
- Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 18 November: UBS & Galeri24 Kompak Naik
- Harga Emas Antam Hari Ini 17 November 2025 Naik Tipis, Berikut Daftarnya
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Senin 17 November Stabil
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 16 November Turun Lagi