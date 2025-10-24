Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 24 Oktober Turun, Antam tak Ditampilkan

menu
Update harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 24 Oktober 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 24 Oktober 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (24/10), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24 mengalami penurunan harga jual, sementara emas Antam tidak ditampilkan.

Harga jual emas UBS turun ke angka Rp 2.423.000 dari sebelumnya Rp2.438.000 per gram. Sementara, harga emas Galeri24 yang turun ke angka Rp 2.413.000 dari sebelumnya Rp 2.429.000 per gram

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.310.000

