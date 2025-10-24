Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 24 Oktober Turun, Antam tak Ditampilkan
jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 24 Oktober 2025.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (24/10), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24 mengalami penurunan harga jual, sementara emas Antam tidak ditampilkan.
Harga jual emas UBS turun ke angka Rp 2.423.000 dari sebelumnya Rp2.438.000 per gram. Sementara, harga emas Galeri24 yang turun ke angka Rp 2.413.000 dari sebelumnya Rp 2.429.000 per gram
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.310.000
Update harga emas di Pegadaian hari ini, emas UBS dan Galeri24 turun, Antam tidak ditampilkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Antam Hari Ini Kamis 23 Oktober 2025, Berikut Daftarnya
- Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 23 Oktober Turun Lagi, Berikut Daftarnya
- Harga Emas Antam Merosot Hari Ini 22 Oktober, Berikut Daftarnya
- Kompak Naik Lagi, Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 22 Oktober Jadi Sebegini
- Harga Emas Antam Hari Ini 21 Oktober Naik Lagi, Tembus Rp2,48 Juta Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Antam Turun, UBS-Galeri24 Stabil