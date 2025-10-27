Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 27 Oktober Stabil, Berikut Perinciannya
Senin, 27 Oktober 2025 – 08:23 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 27 Oktober 2025 stabil. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin, harga emas UBS dan Galeri24 tidak mengalami perubahan, sementara emas Antam tetap tidak ditampilkan.
Harga jual emas Galeri24 tetap di angka Rp 2.443.000 per gram.
Adapun harga emas UBS juga stabil di angka Rp 2.452.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.326.000
Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Senin 27 Oktober 2025 stabil. Berikut perinciannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 Oktober, Turun Tipis
- Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini 25 Oktober Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu 25 Oktober 2025, Tumben
- Harga Emas Antam Hari Ini 24 Oktober Naik, Berikut Daftarnya
- Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 24 Oktober Turun, Antam tak Ditampilkan
- Harga Emas Antam Hari Ini Kamis 23 Oktober 2025, Berikut Daftarnya