Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 29 Januari Meroket Lagi, Berikut Daftarnya
Kamis, 29 Januari 2026 – 07:37 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Kamis 29 Januari 2026 meroket lagi.
Laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (29/1), menunjukkan emas Galeri24 dan UBS kompak mengalami lonjakan harga.
Adapun harga jual emas Galeri24 meroket ke angka Rp 3.068.000 dari awalnya Rp 2.965.000 per gram atau naik Rp 103.000.
Harga emas UBS turut melonjak dari awalnya dibanderol Rp 3.017.000 menjadi Rp 3.136.000 per gram atau naik Rp 119.000.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Kamis 29 Januari 2026 meroket lagi. Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas Hari Ini 29 Januari Naik Tidak Terkira
- Harga Emas Antam Melambung Hari Ini, Tembus Rp 2,968 Juta Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 28 Januari: UBS Turun Tipis, Galeri24 Stabil
- Harga Emas Antam Hari Ini 27 Januari 2026 Turun Tipis
- Meroket Lagi, Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Ada yang Menyentuh Rp 3,018 Juta Per Gram
- Harga Emas Hari Ini 27 Januari Melejit