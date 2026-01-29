menu
Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 29 Januari Meroket Lagi, Berikut Daftarnya

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 29 Januari Meroket Lagi, Berikut Daftarnya

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 29 Januari Meroket Lagi, Berikut Daftarnya
Update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 29 Januari 2026. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Kamis 29 Januari 2026 meroket lagi.

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (29/1), menunjukkan emas Galeri24 dan UBS kompak mengalami lonjakan harga.

Adapun harga jual emas Galeri24 meroket ke angka Rp 3.068.000 dari awalnya Rp 2.965.000 per gram atau naik Rp 103.000.

Harga emas UBS turut melonjak dari awalnya dibanderol Rp 3.017.000 menjadi Rp 3.136.000 per gram atau naik Rp 119.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

